Nintendo Switch 2 | nuovi rumor su Joy-Con - cavalletto e non solo

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 29 aprile 2024) La Grande N reinventa le convenzioni dell’ibrida: ecco Joy-Con,, schede di gioco e altro nel nuovosu2 Anche nella più rosea delle ipotesi possiamo supporre che per l’uscita di2 ci voglia almeno un anno, ma ai già moltisulla console ora si va ad aggiungere un leak sui Joy-Con. Parliamo di “leak” nello specifico perché la fonte, stavolta, è la casa di produzione di periferiche Mobopad, a cui dobbiamo diversi controller di terze parti per l’attuale ibrida del Colosso di Kyoto. Sul social giapponese Bilibili (da non confondersi con Billbil-kun, ndr), l’azienda ha condiviso informazioni presumibilmente confidenziali, delle quali non avremo conferma prima dell’attesissimo annuncio ufficiale del nuovo hardware. E, ...