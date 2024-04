netanyahu e i leader di Hamas nel mirino dell'Aia: "Non ci piegheremo" - Secondo i media israeliani, la Corte penale internazionale si starebbe preparando a emettere mandati di arresto per funzionari di alto livello dello Stato ebraico e i capi dell'organizzazione terroris ...

Continua a leggere>>

As Hamas goes to Egypt, where do the Gaza truce talks stand - The negotiations might offer the last chance to stall – if not prevent – a looming Israeli ground offensive in Rafah.

Continua a leggere>>

Israeli officials concerned about criminal court arrest warrants as pressure mounts over war in Gaza - Israeli officials appeared increasingly concerned that the International Criminal Court may issue arrest warrants against the country’s leaders, as international pressure mounts over the war in Gaza.

Continua a leggere>>