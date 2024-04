Nessun autovelox in Italia è a norma Lo specialista spiega perché le multe non valgono

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Roma, 29 aprile 2024 – “inè a. Neppure Photored, etilometri e telecamere che sorvegliano l’ingresso nelle Ztl, le zone a traffico limitato, potrebbero fare".e caos: cos’è la verifica metrologica e cosa può accadere ora Giorgio Marcon, veneto, si presenta come “consulente tecnico investigativo”. Autodidatta, lavora nella squadra del ’Centro Tutela legale’, che assiste gli automobilisti nei ricorsi in tutta, un pool di periti e avvocati che danno battaglia. “Sui velox oltre il 90% di vittorie”, assicura. Si occupa di sicurezza stradale da decenni, ha pure comprato un“e l’ho smontato, per capire come funziona. Ho anche uno strumento per verificare gli etilometri“. ...