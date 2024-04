Nba - Minnesota passa il turno | per Phoenix fallisce il progetto big 3

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 aprile 2024) Nella nottata Nba, è arrivato il primo verdetto playoff di questa stagione. ITimberwolves vincono gara 4 per 122-116 contro iSuns, eno così ilcon un netto 4-0, in attesa di capire quale sarà il prossimo avversario tra Denver Nuggets e Los Angeles Lakers. In questa gara 4 anon sono bastate le super performance di Kevin Durant, 33 punti per lui, e Devin Booker, che questa notte è arrivato a quota 49, ma la sconfitta è arrivata lo stesso. A causa di questa pesante eliminazione, ildei big 3 con Durant, Booker e Bradley Beal sembra essere arenato, e ora il futuro della franchigia dell’Arizona è un grosso punto interrogativo. In questa off-season i Suns dovranno capire se continuare su questa strada, confermando le super-star, oppure ...