Napoli - evade dai domiciliari | Meglio in carcere che con mia moglie

(Di lunedì 29 aprile 2024) Un 33enne del centro storico diè stato arrestato per evasione dopo aver violato iperché, a suo dire, stanco di restare in casa con lainche in casa con la: per questo un 33enne ha violato ied è finito in manette per evasione. E’ quanto

Vìola i domiciliari a Napoli : Ha preferito andare in carcere che restare a casa con sua moglie . Tutto sarebbe accaduto dopo una lite. Arrestato Vìola i doiciliari a Napoli . Il controllo di routine alla porta del suo appartamento non è andato come previsto. Un 33enne del centro storico di ... Continua a leggere>>

napoli, evade dai domiciliari: “Meglio in carcere che a casa con mia moglie” - Meglio in carcere che in casa con la moglie: per questo un 33enne ha violato i domiciliari ed è finito in manette per evasione. E' quanto accaduto nel centro ...

Continua a leggere>>

Evade dai domiciliari e va in caserma: “Portatemi in carcere, meglio lì che con mia moglie” - Un 33enne napoletano ha chiesto ai carabinieri di scontare la pena in carcere, e non più ai domiciliari, sostenendo di non riuscire a vivere con la moglie ...

Continua a leggere>>

Franco di Mare chi è la compagna, il gossip sulla vita privata prima della malattia: l’ex moglie Alessandra e la figlia Stella - Franco di Mare: chi è la compagna, il gossip sulla vita privata prima della malattia: l’ex moglie Alessandra e la figlia Stella ...

Continua a leggere>>