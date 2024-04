nadal è un gigante, nota una tifosa che sta male ma non vede soccorsi: dà un ordine al suo team - Durante il match del terzo turno del Madrid Open tra nadal e Cachin una donna si è sentita male sugli spalti. L’incontro è stato sospeso, nadal ha inviato il suo medico a soccorrerla. Rafa nadal sta g ...

LIVE – nadal-Cachin 5-1, terzo turno Masters 1000 Madrid 2024: RISULTATO in DIRETTA - Il live e la diretta testuale di nadal-Cachin, incontro valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Madrid 2024 (terra rossa in altura).

Monaco scatenato: “Sinner può trovarsi meglio a Madrid che a Roma. nadal spera nel colpaccio, ma il corpo…” - nadal era molto arrabbiato ... Inevitabile l’argomento Sinner-Sonego: “E’ partito talmente bene Sinner e talmente male Sonego che la partita è scappata via. Sonego ha tentato una reazione nel secondo ...

