Mugello - la linea verde abita qui Maxi torneo per i baby 2013 e 14

(Di lunedì 29 aprile 2024) Borgo San Lorenzo e ilsono stati per alcuni giorni la capitale del calcio giovanile. Società di valore e un alto numero di partecipanti hanno dato vita alla terza edizione del ‘Mugel Travel a Firenze’. Evento organizzato dal Fcd Borgo San Lorenzo in collaborazione con altre società. In campo le categorie giovanili anni, 2014 e 2015. La manifestazione si è conclusa con un grande successo e una vera e propria festa di mini calciatori che hanno giocato su vari campi sportivi del: Romanelli e Donatini a Borgo San Lorenzo, Sagginale, Ronta e Scarperia. La manifestazione ha visto la presenza di 24 società con un totale di 32 squadre, fra cui dodici club dilettantistici: Fortis Juventus, Cantera Napoli, Ac Prato, Sangiovannese, Cantera Massese, Aquila Montevarchi, Pistoiese, Figline, ...