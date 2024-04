Mufasa | Il Re Leone - il primo trailer italiano del prequel live action

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 29 aprile 2024)sta tornando con un’altra storia, alla quale possiamo finalmente dare uno sguardo: è uscito, infatti, ilufficiale del: Il Re, per la regia del premio Oscar Barry Jenkins (miglior sceneggiatura non originale di Moonlight, nel 2017). A firmare lo script di questo nuovo capitolo della rivisitazione in CGI fotorealistica, dedicata al re della savana, è ancora Jeff Nathanson. Attraverso il punto di vista di Rafiki, la leggenda diviene raccontata a Kiara, figlia di Simba e Nala. Ai flashback è affidata la digressione sulla vita del re, dall’epoca in cui, cucciolo orfano, incontra un suo simile di nome Taka, erede di una discendenza reale. Ha inizio, così, il viaggio di un gruppo di sventurati in cerca ...