Morcone - il consigliere comunale Ruzzo aderisce a Forza Italia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Carlo Sebastiano, attualmentedi, annuncia con entusiasmo la sua adesione al partito. Con una solida esperienza politica alle spalle, che include un passato come assessore e membro del consiglio generale della Comunità Montana Titerno-Tammaro,ha deciso di unirsi a. “Il mio impegno per lo sviluppo della nostra comunità è sempre stato la mia priorità assoluta” ha dichiarato. “Dopo aver osservato attentamente, ho riconosciuto il sostegno costante e l’impegno profuso dall’onorevole Francesco Maria Rubano per la nostra terra. Sono convinto chesia il partito che meglio ...