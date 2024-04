Molinense aggancio al vertice Dinamo Florentia già promossa

(Di lunedì 29 aprile 2024) Colpo di scena nel girone I del campionato di Seconda categoria. Nella penultima giornata aldella classifica c’è stato l’dellaalla Gallianese. La capolista Gallianese ha pareggiato 1-1 sul campo del Firenze Sud, al termine di una gara emozionante e combattuta. I due gol sono stati segnati negli ultimi cinque minuti di gioco: vantaggio del Firenze Sud con Lucchesini e pareggio Gallianese dopo due minuti con Del Mazza. Laha battuto con forza e determinazione 3-0 il Pelago: nel primo tempo a segno Guidi e Innocenti, il terzo gol è stato segnato da Betti nel finale. Parità di punti in vetta tra Gallianese ea una giornata dal termine. Il Sagginale rimane da solo al terzo posto pareggiando in casa 1-1 col Firenze City. I due gol nel primo tempo con vantaggio ...

