Mio figlio Siddarth si è suicidato nel 1997 ed è stata una grande tragedia

(Di lunedì 29 aprile 2024) Per tutti è l'unico, vero Sandokan: Kabir Bedi, 78 anni, in Italia deve infatti la suafama proprio allo sceneggiato televisivo trasmesso alla fine degli anni Settanta. L'attore ha parlato di sé, della sua vita, della carriera, delle sue quattro mogli e dei figli (uno dei quali morto suicida quasi trent'anni fa) a Mara Venier, ospite della puntata di Domenica In di domenica 28 aprile.