(Di lunedì 29 aprile 2024) È statata dala Goa 10 mila euro, unapiccola, sportiva e tecnologia. Il pubblico più giovane gradirà sicuramentetorna a far parlare di sé con la sua, questa volta con la versione Go. Dedicata al pubblico più giovane, questa nuova variante si distingue per il suo look sportivo e grintoso, senza rinunciare alla praticità e all’agilità che caratterizzano la piccola citycar cinese. Dalle prime immagini diffuse online, l’auto si presenta con un design decisamente più aggressivo rispetto alle versioni classiche. Sticker e scritte rosa, cerchi colorati e un vistoso alettone posteriore ...

Mustang Panda Attacca il Ministero della Difesa e degli Esteri del Myanmar con Backdoor : Rapporto CSIRT-CTI I pirati informatici noti come Mustang Panda , con base in Cina, sono stati sospettati di aver mirato al Ministero della Difesa e degli Esteri del Myanmar in due sofisticate campagne, secondo ... Continua a leggere>>

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente stradale questa mattina in via Grimoaldo Re. Coinvolte due autovetture: una minicar e una Fiat Panda . Una ragazza del 2006, alla guida della minicar è rimasta ferita ed è stata trasportata all’Ospedale Fatebenefratelli per accertamenti. Illeso il ... Continua a leggere>>

mini panda elettrica: Geely lancia la Go Kart Edition - È stata lanciata da Geely la Go Kart Edition a 10 mila euro, una mini panda elettrica piccola, sportiva e tecnologia. Il pubblico più giovane gradirà sicuramente Geely torna a far parlare di sé con la ...

Continua a leggere>>

La cinese Geely scommette ancora sulla mini panda elettrica: ecco la Go Kart edition a 10 mila euro - MILANO – Il colosso cinese Geely torna alla carica con la sua panda elettrica e dopo le versioni mini e Knight ha diffuso in rete le prime immagini della Go Kart Edition, che si rivolge al giovane ...

Continua a leggere>>