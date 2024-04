Milan - rinnovo in bilico per Maignan? Vuole cifre da top playe - ma …

(Di lunedì 29 aprile 2024) Mikevorrebbe unda topr con il, ma al momento non è assolutamente detto che il prolungamento avvenga

Jan-Carlo Simic si è imposto come uno dei migliori prospetti al Milan . Capitano della Primavera rossonera con alcuni gettoni anche in prima... Continua a leggere>>

Un altro forfait, ancora per un problemino fisico, l`ennesimo di questi ultimi due anni di carriera al Milan. Mike Maignan non ha preso parte... Continua a leggere>>

Luka Jovic e un futuro ancora tutto da scrivere. L` attaccante serbo attende un segnale dal Milan per capire se giocherà in rossonero anche... Continua a leggere>>

Panchina milan, tutta la verità sui candidati: De Zerbi è sulla scia - Continua a tenere banco in casa rossonera il futuro della panchina del milan. I dirigenti del Diavolo vogliono dare un’accelerata e la rosa dei nomi si sta restringendo. Lopetegui è il preferito al mo ...

Continua a leggere>>

rinnovo Maignan, gli stop aumentano ma le sue richieste restano da TOP: spunta la valutazione del milan - rinnovo Maignan, gli stop aumentano ma le sue richieste restano da TOP: spunta la valutazione del milan. Cosa filtra per l’estate Nonostante una stagione sicuramente non ai suoi livelli caratterizzata ...

Continua a leggere>>

milan, rinnovo lontano per un attaccante - Luka Jovic e un futuro ancora tutto da scrivere. L`attaccante serbo attende un segnale dal milan per capire se giocherà in rossonero anche nella prossima stagione.

Continua a leggere>>