Milan | la petizione dei tifosi contro Lopetegui supera le 9mila firme

(Di lunedì 29 aprile 2024) Sono oltrelein sole 48 ore per laonline lanciata su Change.org con l’hashtag #NOPEtegui per dire no all’arrivo di Julensulla panchina del. Così scrive “theZone”, la community diisti che ha lanciato l’appello nei confronti del club: “Ilè una squadra gloriosa che non merita un allenatore come. Non vogliamo che sia in alcun modo sulla panchina rossonera. Il nostro amato club ha una storia ricca di successi, con 19 titoli di Serie A e 7 Coppe dei Campioni-Champions League vinte. Questa è una tradizione vincente che deve essere rispettata e mantenuta“. L’appello lanciato alprosegue: “L’arrivo di...

Sulle colonne dell'edizione odierna di Repubblica non si può non parlare del Milan e dei tifosi che insorgono contro la scelta di Lopetegui Continua a leggere>>

#Nopetegui, quasi 10mila firme per la petizione dei tifosi del milan contro l'allenatore - Il tecnico spagnolo sarebbe a un passo dalla panchina rossonera, rivolta sul web: "Non lo vogliamo, non è all'altezza della nostra storia" ...

Continua a leggere>>

Gli italiani orgogliosi dei loro allenatori, Lopetegui al milan sarebbe una "nota stonata" (The Athletic) - In Italia si differenzia il calcio della penisola da quello europeo. Un tecnico straniero, per sopravvivere, deve conoscere bene il calcio italiano, o essere una “superstar” indiscussa. Stefano Pioli ...

Continua a leggere>>

Lopetegui e non solo. Il dopo Pioli sembra già iniziato - La scelta del prossimo allenatore del milan è in fase calda, con Lopetegui in pole position nonostante le resistenze dei tifosi. La dirigenza rossonera conferma l'ambizione di vincere.

Continua a leggere>>