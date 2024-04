Milan - infortuni per Maignan e Loftus-Cheek

Infortunio Loftus-Cheek, le CONDIZIONI del centrocampista del Milan. Ecco le ultime sugli esami in vista della sfida contro il Genoa Come appreso da Milannews24, dopo Maignan anche dagli esami di Loftus-Cheek non arrivano buone notizie per Stefano Pioli. Il centrocampista inglese, infortunatosi ...

Continua a leggere>>