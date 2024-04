Milan - brutte notizie per Pioli | l’esito degli esami di Maignan e Loftus-Cheek

Brutte notizie in casa Milan : l’esito degli esami di Mike Maignan preoccupano Stefano Pioli . Tutte le novità sul portiere francese Contro la Juventus il portiere del Milan è stato Sportiello. Nel corso del riscaldamento, infatti, Mike Maignan ha subito un infortunio di natura muscolare ed è quindi ... Continua a leggere>>

Milan , Arrigo Sacchi ha parlato del momento dei rossoneri, difende ndo Pioli e chiamando in causa i dirigenti e i giocatori Il Milan sta vivendo un momento molto complicato. Dopo l’eliminazione ai quarti di Europa League contro la Roma, a Milan ello si respira un’aria sempre più pesante. Il trofeo ... Continua a leggere>>

Brutte notizie in casa Milan in vista delle importantissime sfide contro Roma e Inter: le ultime novità sull’infortunio di Simon Kjaer Nel corso del secondo tempo della sfida tra Sassuolo e Milan Simon Kjaer è stato costretto a lasciare il terreno di gioco per infortunio. Il difensore rossonero è ...

Continua a leggere>>