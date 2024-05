Messaggio di mons Andrea Bruno Mazzocato per la morte di Gianpietro Benedetti

Diocesi: Udine, in seminario 500 “chierichetti” per la Festa diocesana dei Ministranti - Mercoledì 1° maggio ritorna la Festa diocesana dei ministranti, appuntamento per tutti i chierichetti delle parrocchie dell'arcidiocesi di Udine. La festa – informa la diocesi - si svolgerà nei locali ...

Continua a leggere>>

Il sigillo della città di Udine a Mazzocato: l’arcivescovo si commuove - Per testimoniare la gratitudine della città all’arcivescovo andrea bruno Mazzocato che ha lasciato l’arcidiocesi dopo quasi 15 anni di missione pastorale, il sindaco Alberto Felice De Toni lo ha ...

Continua a leggere>>

Il mistero dell'auto di andrea Giambruno: ladri comuni, non servizi segreti - La vicenda dell'auto di andrea Giambruno, giornalista e ex compagno del premier Giorgia Meloni, ha tenuto banco per diversi mesi. Inizialmente circondato da un alone di mistero e sospetti, l'episodio ...

Continua a leggere>>