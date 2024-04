Mesola - trovato con la droga aggredisce i carabinieri | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ferrara, 29 aprile 2024 – Idihannoper detenzione di cocaina, marijuana e hashish, oltre che per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, un 49enne del luogo. L’uomo, al fine di sottrarsi al controllo, ha spintonato i militari costringendoli a bloccarlo ammanettandolo. In seguito è stato perquisito. Addosso e in casa igli hanno45 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, nove di marijuana e due di hashish, oltre a denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio. Rinvenuti anche bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della, oltre a un elettrostorditore detenuto illegalmente. L’uomo è statoe giudicato nella mattinata di ieri. Il giudice ha convalidato l’arresto ...