Mercato creativo Inter - la pazza idea di Beppe Marotta | ecco chi vuole in nerazzurro

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il ritmo è di un metro al minuto. Altro che parata, il pullman scoperto - anzi, i pullman perché uno porta la squadra e l'altro lo staff tecnico, a cui spetta uguale gloria- è praticamente fermo. Troppa la gente ai piedi dei campioni d'Italia, troppo coeso il pubblico per passarci attraverso a passo spedito come quello avuto dall'in campionato. Il tripudio è preceduto dal 2-0 al Torino firmato in toto da Calhanoglu, l'ex rossonero, come se il destino volesse sancire ulteriormente la distanza emotiva tra la metà di Milano che riempie stadio e città, e l'altra accuratamente chiusa in casa o migrata altrove approfittando del ponte. Pur nel clima di festa, l'onora l'impegno come il Torino onora i campioni con il pasillo d'onore (chapeau). La formazione nerazzurra è quella titolare e l'atteggiamento dei più seri. MENTALITÀ Non sono dettagli. O ...

De Maggio: "Perché a Napoli niente pullman scoperto come ha fatto l'Inter Che rammarico!" - Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Non so se è vero ciò che leggo, ma l’Inter ha preso già Zielinski, Taremi e va spedita per prendere Buongi ...

LIVE - FOTO E VIDEO dalla parata scudetto. Piazza Duomo in delirio, i pullman sono arrivati - 22.21 - Incrocio Via Manzoni-Via Montenapoleone, i pullman vedono ormai il 'traguardo' 22.14 - Dimarco ancora carico a incitare i tifosi, ma il più scatenato in questo momento è il preparatore ...

mercato Inter, Marotta detta la linea: avete sentito - In attesa dei pullman scoperti con l’intera rosa ... Non ci saranno fuochi d’artificio nel mercato dell’Inter, ma un lavoro, come l’ha definito lo stesso Marotta, creativo: «Mi sento un manager ...

