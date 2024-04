Meglio in carcere che con mia moglie - 33enne evade dai domiciliari a Napoli

(Adnkronos) – "Meglio in carcere che a casa con mia moglie". Con questa spiegazione, un 33enne del centro storico di Napoli, sottoposto alla detenzione domiciliare, è finito in manette ieri. Durante un controllo di routine, i carabinieri non lo hanno trovato in casa, nonostante fosse peraltro agli ...

Continua a leggere>>