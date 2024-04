Mazzeo è candidato alle Europee | Una grande emozione

(Di lunedì 29 aprile 2024) Firenze, 29 aprile 2024 – Antonioè ufficialmenteper il Partito Democraticoelezioni. L’attuale presidente del consiglio regionale della Toscana scende in campo per un posto a Bruxelles. "Oggi – scrive sui social – ho firmato l’accettazione della candidaturaelezioninella circoscrizione Italia centrale dell’8 e 9 giugno nelle liste del Partito Democratico. È unaperché l’Europa per me rappresenta un ideale di unità e di speranza, ispirato dai sogni visionari di grandi figure come Altiero Spinelli a Ventotene, dalla passione e dedizione di David Sassoli e dall’impegno e dagli insegnamenti di don Lorenzo Milani. Questi principi sono la mia bussola, la guida che intendo seguire nel costruire ...

