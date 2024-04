Maxi rissa nelle strade della movida

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 aprile 2024) Una notte movimentata quella appena trascorsa, tra sabato e domenica, quando in una delle vie- la centralissima via Cavour, ritrovo prediletto dei giovani massesi e non solo - si sono fronteggiati due gruppi di ragazzini, che erano fuori per trascorrere il sabato sera. Circa una ventina di loro, suddivisi in due gruppi, sono rimasti coinvolti in uno scontro, a margine del quale sono volati pugni, spintoni e schiaffi. Gli schiamazzi erano tali che i residenti si sono visti costretti ad allertare le forze dell’ordine. Sul posto, mentre i giovani si disperdevano – uno di loro lievemente ferito si è recato in pronto soccorso – si sono portati i carabinieri.