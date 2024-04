Mattone del Cuore 2024 | dal 28 al 30 giugno in Versilia

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di lunedì 29 aprile 2024) Pronto a partire ildel, grande evento (tra i più belli d’Italia) noto anche come Olimpiadi del. Dal 28 al 30lasarà, come da tradizione, protagonista assoluta dell’evento benefico.del, Racchetta del, Canzone dele Partita del: ce ne sarà davvero per tutti i gusti. Ma andiamo per ordine. Mission fondamentale quella di aiutare gli alluvionati di Campi Bisenzio Montemurlo Quarrata, nonché la costruzione del primo pronto soccorso della Pace a Medjugorje. Si parte venerdì 28con ...