Massese Bianconeri fuori dai play-off

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024)1 V. MONTECATINI 2: Paci, Bertonelli (79’ Berti), Terigi, Zavatto, Brizzi (46’ Maggiari), Marchini, Andrei, Fortunati (71’ Bonini), Buffa, Cornacchia, Cherubini (46’ Lazzini). A disp. Pierucci, Catola, Sidibe, Baracchini, Duthil. All. Del Nero. V. MONTECATINI: Gega, Fanti, Lucchesi (87’ Lici), Pratesi (79’ Liberto), Fedi, Torracchi, Rosati, Volpi, Ba, Bibaj (55’ Coselli), Bacci (71’ Gamberucci). A disp. Bejzaku, Del Carlo, Conti, Giulianelli, Attinasi. All. Pellegrini. Arbitro: Solito di Piombino. Marcatori: 3’ Ba (V), 80’ Liberto (V), 92’ Buffa (M). Note: spettatori 300 circa; ammoniti Brizzi, Bertonelli, Zavatto. MASSA - Laè matematicamentedai-off. La squadra zebrata si è suicidata con le proprie mani perdendo in casa in una penultima giornata che ...