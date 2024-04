Make-up delle influencer | ecco i marchi beauty più amati sui social

(Di lunedì 29 aprile 2024) Per molte vip quella delnon è solo una passione, ma spesso anche un business. Sono sempre di più tra le attrici, cantanti, showgirl, sportive equelle ad aver lanciato la propria linea di bellezza o di-up. Suipoi non esitano a promuovere i propri prodotti, tra campagne pubblicitarie e tutorial su come usarli al meglio. E i follower li amano. I brandstar internazionali Fenty, il brand di RihannaLe star internazionali si sono da tempo lanciate nel mondo, con risultati sbalorditivi. Tra istar uno dei più apprezzati è Raredi Selena Gomez, che ha l’obiettivo di “sfidare le norme di bellezza dando vita a conversazioni positive sull’accettazione di sé ...

TIVOLI – Ma quale Ferragni! E’ Leila la Top influencer di Instagram - Giovane, bella ed intelligente, così può essere descritta la promettente influencer tiburtina con video da quasi 190 mila visualizzazioni. Una posa sensuale di Leila Argint, 23enne studentessa univers ...

Continua a leggere>>

Giulia De Lellis lancia la linea make-up dedicata alle Labbra, i dettagli - Giulia De Lellis festeggia il primo compleanno del suo brand Auderer, lanciando la linea make-up super glamour.

Continua a leggere>>

Clio Make Up, che cambiamento dopo l’operazione: il nuovo look fa impazzire tutti - Clio Make Up cambia dopo l'operazione estetica: ecco il nuovo look che fa impazzire tutti, cosa ha fatto e perché.

Continua a leggere>>