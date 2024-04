Mahmood | Ammetto che ci sto pensando a diventare padre

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di lunedì 29 aprile 2024)ha parlato di paternità in un’intervista a Repubblica. Ospite al prossimo Concertone del Primo maggio, il cantante milanese ha voluto tirare le somme di quello che è stato il suo percorso finora, dal punto di vista musicale e non solo. Al quotidiano, Alessandro Mahmoud ha quindi confessato: “che ci sto, da un po’. Forse sì, forse no. Intanto vorrei un cane. Ma sono sempre in giro”. E ha continuato: “Io non mi innamoro mai. E se sono innamorato, non lo so neanche io. Sono un po’ complicato a livello sentimentale. Sto cercando di capire quali sono i miei dossi, i miei blocchi. Ci sto lavorando”. L’ultima volta che si è innamorato, ha spiegato, è stato all’età di 16 anni. “Perché l’innamoramento si è trasformato in qualcos’altro, e ho iniziato ad avere un diverso ...