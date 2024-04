Lukaku - Scamacca e Holm | le novità dagli infortunati

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 29 aprile 2024) (Adnkronos) – Soumaro e Odgaard ancora fermi in infermeria Ancora lavoro lontano dal gruppo per Adama Soumaoro e Jens Odgaard. Il Bologna di Thiago Motta scalda i motori in vista del match contro il Torino di Ivan Juric: gli emiliani sono ancora alle prese con i problemi fisici di Soumaro e Odgaard, fermi in infermeria.torna ad allenarsi in gruppo? L’attaccante ex Inter ha messo nel mirino la gara di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Il centravanti si è visto a Trigoria anche oggi, nel suo giorno di riposo, ed è pronto a scendere in campo nella serata di giovedì: i problemi fisici sembrano essere ormai alle spalle e la buona notizia per i fantallenatori è che già domani potrebbe essere atteso in gruppo. Aggiornamenti Atalanta:e Toloi Nessun problema fisico per ...