L’Ucraina arretra ma la Russia non sfonderà | ecco perché

(Di lunedì 29 aprile 2024) Analisi dell'Institute for the Study of War: improbabile che le forze russe raggiungano una "penetrazione operativamente significativa" nell’oblast di Donetsk L'Ucrainama lanon. E' il quadro che si delinea in questa fase della guerra secondo l'analisi dell'Institute for the Study of War, think tank americano che monitora il conflitto. È improbabile,