Lucio Presta senza freni su Amadeus - rivelazioni choc su compensi Ra - pagamenti non regolari e tradimento

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 29 aprile 2024)ha concesso un’intervista al Giornale in merito alla frattura con. Poco prima che iniziasse il suo quinto Festival di Sanremo consecutivo,aveva detto addio all’uomo che fino a quel momento aveva rappresentato i suoi interessi,. Da quel momento in avanti il conduttore non si è mai pronunciato: nessuno gli ha mai fatto una domanda in merito alla fine del rapporto conné lui ha mai sollevato l’argomento. Almeno fino ad ora, quando Hoara Borselli ha deciso di intervistare il manager che non le ha mandate certo a dire, spiegandoneanche troppi giri di parole che molte delle trovate fortunate che abbiamo visto a Sanremo sono state opera sua., infatti, ammette di aver fatto ...