Lopetegui - Fonseca e Van Bommel | Uno di questi tre allenerà il Milan

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 29 aprile 2024) I tifosi delnon vogliono, ma lo spagnolo è insieme ae Vanuno dei candidati principali a sostituire Stefano Pioli. Il giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto ai microfoni di TvPlay per analizzare il futuro delle panchine della Juve e del. I bianconeri, prima di prendere Motta, devono risolvere l’impasse con Allegri. Per il, crescono le quotazioni di Van, tecnico dell’Anversa, ma la dirigenza non ha ancora smesso di seguite. Xavi e Van(LaPresse)Bargiggia è partito con un commento su Inzaghi. “Non è stato tutelato in passato come Allegri e Mourinho, per dire. Questo fa capire che non c’è onestà intellettuale nel nostro mestiere. Per me è ...