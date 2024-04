Lo United Carpi chiude con il tris Vittoria per il Cavezzo retrocesso

In Prima vanno ai playout. Lama, Ubersetto e Nonantola - I risultati delle altre gare non modenesi nell’ultima giornata di Eccellenza e Promozione e le classifiche finali. ECCELLENZA. Colorno-Agazzanese 6-2, Montecchio-Bagnolese 2-1, Salso-Fabbrico 2-2, Rol ...

Esce di strada in moto: ferita una 21enne carpigiana - Incidente in moto ieri pomeriggio a Serramazzoni in località Casa Bartolacelli in via Giardini Nord. Ferita fortunatamente non in modo grave, una motociclista di 21 anni di carpi in sella a una Kawasa ...

Uno United corsaro chiude la stagione vincendo a castellarano - Allo stadio Comunale Ferrarini di castellarano lo United carpi scende in campo nella 34^ e ultima giornata di campionato, con l'obiettivo di tornare alla vittoria per chiudere nel migliore dei modi la ...

