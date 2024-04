Lo schianto vicino a casa Travolto e ucciso | è caccia all’auto pirata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Potrebbero essere le telecamere di videosorveglianza installate nella zona di Carpaneto, in provincia di Piacenza, a fornire le informazioni che serviranno per incastrare l’automobilistache nella tarda serata di sabato 27 aprile haun uomo di 57 anni, poi deceduto nel corso della notte a causa gravi traumi che aveva riportato. La vittima, Michele Dallavalle, abitava a pochi metri dal luogo dove è stato investito da un veicolo che non si è fermato, e al quale i carabinieri stanno ora dando la. Tutto è accaduto poco prima della mezzanotte di sabato, quando una donna di passaggio, mentre rinva, ha notato un uomo riverso a terra sull’asfalto a margine della strada, visibilmente ferito e semi cosciente. Lìc’è la sede della Pubblica assistenza di Carpaneto dove la ...