LIVE – Sinner-Kotov 6-2 1-0 - terzo turno Masters 1000 Madrid 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi(terra rossa in altura). La prima testa di serie del tabellone, dopo aver usufruito di un bye all’esordio, ha lasciato solamente tre giochi al connazionale ed amico Lorenzo Sonego. È in buona fiducia anche il top ottanta russo, reduce dalla battaglia di oltre tre ore per avere ragione in rimonta dell’australiano Jordan Thompson. Tra i due giocatori non ci sono scontri diretti all’attivo, conche partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. Il sovietico, infatti, ha dei fondamentali estremamente potenti ma non sembra possedere quella varietà necessaria per poter ...