(Di lunedì 29 aprile 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per glidi finale del WTA 1000 di(terra rossa in altura). Sogna i quarti di finale Jasmine, che ha ottenuto due convincenti vittorie contro Jimenez Kasintseva e Garcia e proverà a ripetersi contro la baby prodigio Mirra, capace di raggiungere gliper il secondo anno consecutivo. Dodici mesi fa cedette il passo alla futura campionessa Sabalenka, mentre stavolta avrà più chance contro un’avversaria comunque da non sottovalutare come l’azzurra. La sfida si preannuncia particolarmente equilibrata e, pur essendo in prospettivapiù forte, allo stato attuale Jasmine è una delle giocatrici più in forma del circuito ...

live – paolini-andreeva, ottavi Wta Madrid 2024: RISULTATO in DIRETTA - Il live e la diretta testuale di paolini-andreeva, incontro valevole per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Madrid 2024 (terra rossa in altura).

Madrid Open 2024: Mirra Andreeva vs Jasmine Paolini preview, head-to-head, prediction, odds and pick - Andreeva has made a bright start to the season by chalking up 11 wins from 16 matches so far, including quarterfinal appearances in the Brisbane International and the Open Calfinances Rouen Metropole.

A Madrid Jasmine Paolini agli ottavi - Jasmine Paolini si è qualificata per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. La tennista toscana, ha superato la francese Caroline Garcia con il punteggio di 6-3 6-2 in poco più di un'ora di ...

