LIVE Cobolli-Khachanov 5-7 - 2- - ATP Madrid 2024 in DIRETTA | non molla il romano nel 2° set

(Di lunedì 29 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-ANDREEVA LADI SINNER-KOTOV 30-30 Prima al centro!!! 15-30 Doppio fallo (4°). 15-15 Errore di rovescio del. 15-0 Bene con il servizio Flavio. Ormai però deve sperare in un passaggio a vuoto del russo. Terza corda rotta da. Mai visto ciò. 4-2 Altra prima, altro punto. 40-15 Prima vincente. 30-15 Prende la riga con la seconda. Scappa la risposta di rovescio a Flavio. 15-15 Grande cambio in back lungolinea di, fatica con l’impugnaturae mette largo il dritto diagonale. 15-0 Di poco lunga la risposta carica di dritto dele romanista. 3-2 Ci dà una mano il ...

Il LIVE in diretta di Roma-Venezia , sfida valida come gara-2 dei playoff della Serie A1 femminile 2023 / 2024 di basket . Dopo il match senza storia nel primo atto, la contesa si sposta a Roma, dove le padrone di casa allenate da coach Di Meglio proveranno il colpaccio per allungare la Serie a ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-ANDREEVA LA DIRETTA LIVE DI SINNER-KOTOV A-40 Prima vincente. 40-40 Si difende in tutti i modi Khachanov e tira un gran passante di rovescio. 40-30 Sbaglia lo strettino di dritto Cobolli. 40-15 servizio in kick e dritto inside in ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-KHACHANOV (5° MATCH DALLE 11.00) Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Pavel Kotov, valido per il 3° turno dell’ATP di Madrid 2024 : in palio dunque l’accesso agli ottavi di ... Continua a leggere>>

live! Sinner-Kotov: segui il match del terzo turno di Madrid. diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - MASTERS 1000 MADRID - Jannik Sinner torna in campo alla ricerca degli ottavi di finale al Masters 1000 di Madrid e li trova: successo per 6-2 7-5 contro Pavel K ...

Continua a leggere>>

diretta Serie A, Genoa-Cagliari: segui la cronaca live in tempo reale - Una sfida tutta rossoblu che sarà diretta dall’arbitro Dionisi della sezione de L’Aquila. Gudmundsson e Makoumbou in un frame di Cagliari-Genoa dell’andata (foto Ansa) – Calciomercato.it ...

Continua a leggere>>

Bayern Monaco – Real Madrid: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - La partita Bayern Monaco-Real Madrid di Martedì 30 aprile 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido le semifinali di Champions League ...

Continua a leggere>>