L’indagine sugli 007 e l’auto di Andrea Giambruno sotto casa di Giorgia Meloni | quello che non torna

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ladri d’auto o agenti segreti? La storia dei due uomini vicino alla Porsche diparcheggiatadinella notte tra il 30 novembre e il primo dicembre ha molti interrogativi da soddisfare. Anche se ilsegretario Alfredo Mantovano ieri ha smentito che quei due uomini appartenessero all’Aisi, ovvero ai servizi segreti italiani. Ma senza spiegare perché allora proprio l’Agenzia informazioni sicurezza interna li abbia identificati prima come tali. E nemmeno perché i due, nel frattempo trasferiti all’Aise, siano stati spediti rispettivamente in Tunisia e in Iraq e non siano ancora rientrati in Italia, visto che sono stati scagionati. Così come non si capisce perché, se i due davvero facevano parte della scorta della premier, ...