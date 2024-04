Liliana Resinovich - l’avvocato Cozza non ha dubbi | Ferite sul corp - si tratta di morte violenta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 aprile 2024)Antonio, difensore di Silvia Radin, cugina di, ha espresso con fermezza la volontà di andare fino in fondo nella ricerca della verità riguardo ladella donna avvenuta a Trieste due anni fa. Durante la trasmissione Mattino 5,ha sottolineato che la sua assistita non ha mai creduto alla teoria del suicidio, poiché vi sono elementi che suggeriscono un decesso violento.ha inoltre commentato la perizia medico-legale commissionata all’antropologa forense Cristina Cattaneo, sottolineando che essa rappresenta “il tassello” cruciale atteso per fare luce sulle circostanze delladi. Riguardo allevisibili sul ...