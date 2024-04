Licia Zacchi | il mio impegno per migliorare la città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 aprile 2024) Scende in campo(nella foto), storico volto del Comitato no-biogas, leader dell’opposizione, 67 anni, sposata, un figlio, manager in campo finanziario, disabile. "Ho avuto la poliomielite nel 1958 – racconta – sono la dimostrazione vivente che l’handicap può anche non essere una barriera". Le liste di minoranza oggi presenti in Consiglio – una è la sua, “Rinnoviamo“, l’altra è “Masate Civica“ – hanno unito le forze fondando Progetto Comune. Sarà lei a guidare il gruppo nella cavalcata elettorale verso le urne per le amministrative dell’8 e 9 giugno, obiettivo, battere il sindaco uscente, Pamela Tumiati. Una sfida tutta al femminile nel borgo alle porte di Milano. Suo padre da bambina le diceva: "A te servirà la laurea, non basterà il diploma" e l’aspirante prima cittadina ha fatto tesoro di quelle parole, ha portato a termine gli ...