Lega Serie A | anticipi e posticipi della 36° giornata

(Di lunedì 29 aprile 2024) LaA ha reso noto quelli che saranno glie inumero 36. Sono stati specificati nel dettaglio le date, gli orari e la programmazione televisiva. Laha di fatto risposto no alla richiestaRoma delle scorse ore, con i giallorossi che avrebbero voluto giocare di lunedì la sfida contro l’Atalanta, in modo da avere un giorno in più di recupero dopo la sfida di Europa League contro il Bayer Leverkusen, con il conseguente spostamento anchefinale di Coppa Italia dal 15 al 16 maggio. Spicca l’anticipo del Napoli al Maradona contro il Bologna. Gli azzurri affronteranno i felsinei Sabato 11 Maggio alle 18.00. Il match potrebbe ormai dire poco sulla stagione degli azzurri. Tutto ...