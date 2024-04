Le misure degli schermi iPhone 16 tutte diverse e appena rivelate

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di lunedì 29 aprile 2024) In quest’ultimissima parte di aprile siamo in grado di commentare delle interessantissime indiscrezioni relative agli16 giunte dal noto leaker Sonny Dickson, considerato pure molto autorevole in quanto a soffiate provenienti dal mondo Apple. L’informatore, proprio in queste ore, ha comunicato attraverso i suoi canali social quelle che dovrebbero essere ledei prossimi melafonini e possiamo ritenere la soffiata abbastanza verosimile. La prima cosa da far notare ai nostri lettori è che Dickson ipotizza dimensioniper ogni modello dei prossimi16, a differenza di quanto accadeva nel passato. Si tratterebbe senz’altro di una novità, visto che per14 e 15 (ad esempio) le diagonali delle varianti ...