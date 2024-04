L’arbitro va al VAR - la preghiera del tifoso del Napoli fa il giro del web

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 29 aprile 2024) Undelha pregato con fervore mentreSozza consultava il VAR per un potenziale rigore a favore degli azzurri. Durante la partita-Roma al Maradona, si è verificata una simpatica scenetta che ha fatto ildei social. MentreSozza si avvicinava al monitor per la revisione al VAR di un potenziale calcio di rigore per il, unazzurro ha dato sfoggio di una singolare “”. Il fallo di Sanches su Kvaratskhelia L’episodio in questione riguardava un evidente fallo di Sanches su Kvaratskhelia, che il direttore di gara Sozza non aveva inizialmente ravvisato nonostante la sua vicinanza all’azione. Eppure, lo stesso arbitro era riuscito a cogliere un presunto tocco di Juan Jesus su ...