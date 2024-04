Laghi e mari - un universo da salvare Pesci a rischio a causa della plastica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) La tutela del mare, degli oceani e delle risorsene, così come di tutta la flora e la fauna che costellano l’ecosistemavita sott’acqua. Una risorsa di estrema importanza che non va in nessun modo danneggiata ulteriormente. Si calcola che dai 4 ai 12 milioni di tonnellate difiniscono neidi tutto il mondo ogni anno,ndo l’80% dell’inquinamento del mare. I quattro quinti dei rifiuti diarrivano in acqua sospinti dal vento o trascinati dagli scarichi urbani e dai fiumi. Microplastiche che entrano negli organismi dei ‘cittadini’ delle acque, provocando gravi conseguenze nei: sono stati rilevati aneurismi, fusione di membrane, aumento nella produzione di muco e anche cambiamenti significativi delle cellule epiteliali che ...