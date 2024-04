La svolta nell’informatica quantistica potrebbe avvenire con solo centinaia - non milion - di qubit che utilizzano un nuovo sistema di correzione degli errori

Finalmente la GeForce RTX 4070 SUPER va in offerta per la Amazon Gaming Week: eccola a 626€ - Diciamo finalmente perché finora erano andate in sconto le schede video precedenti, non SUPER. Questo è un gran bel prezzo per una scheda video che già in partenza è pensata per garantire il miglior r ...

Chrome 124: problemi con la nuova crittografia TLS - A causa di un bug, alcuni server non accettano la connessione da Chrome 124, in cui è stato attivato il nuovo algoritmo crittografico post-quantum.

Questo portatile ASUS TUF ha una configurazione super con AMD Ryzen 9 7940HS e GeForce RTX 4070 e ora costa meno di 1.450€ - Per la Amazon Gaming Week, vi segnaliamo un portatile con una configurazione di tutto rispetto, venduto ora a un prezzo validissimo dato il tracollo avvenuto nelle ultime ore.

