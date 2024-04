La risposta di ByteDance | Non vendiamo

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 29 aprile 2024) La questione che si offre di fronte a noi, a proposito di una possibile vendita di TikTok da parte della casa madreper aggirare il veto degli Stati Uniti, è: ma se proprio dovessimo dare un contesto a questa operazione di acquisizione, quanto verrebbe a costare – per un investitore – comprare TikTok? Quello della piattaforma è un vero e proprio impero globale, che ha un valore relativo – per i mercati regionali – e un valore assoluto – per l’infrastruttura tecnologica e di dati che andrebbe a portarsi dietro. Del resto, stiamo parlando di una piattaforma che ha 1,677 miliardi di utenti globali nel 2023 e che, negli Stati Uniti, dove verrebbe applicato un ban nel caso in cui l’app non dovesse essere venduta dalla proprietà cinese, viene utilizzata da almeno 150 milioni di persone. LEGGI ANCHE > Chi potrebbe provare ad acquistare TikTok negli Stati Uniti ...