La Rai cade dalle nuvole sul caso della malattia di Franco Di Mare

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 29 aprile 2024) L’AdRai Roberto Sergio e il dg Giampaolo Rossi sono venuti a conoscenza solo ieri seradrammatica vicendaDi, al quale, scrivono in una nota i vertici di viale Mazzini, “esprimono tutta la propria vicinanza umana e assicurano la loro disponibilità a fare tutto il possibile per consentire al giornalista Di ricostruire quanto da lui richiesto”. L’Ad Sergio e il dg Rossi affermano di aver appresodel giornalista e conduttore,Di, solo ieri sera In una intervista al CorriereSera il popolare giornalista e conduttore Rai ha rivelato di essere malato e di avere un mesotelioma: “Da inviato di guerra ho respirato amianto: sono sereno e non mollo, ma da questo non si guarisce. La Rai non ...