La Promessa anticipazioni oggi | Pia rimprovera Candela e Simona

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 29 aprile 2024) Nella prossima emozionante puntata de La, in onda il 29 aprile 2024 su Canale 5, i telespettatori saranno coinvolti in nuovi sviluppi avvincenti e sorprendenti. Le trame dell’episodio svelano un concentrato di mistero, tensione e rivelazioni che terranno tutti con il fiato sospeso. Il Paradiso delle Signore29-3 maggio: Adelaide smaschera Umberto? La: Jana vuole scoprire il suo passato Jana, determinata a scoprire la verità sul suo passato e quello della sua famiglia, si trova di fronte a un nuovo enigma: un biglietto anonimo che sembra contenere informazioni cruciali. Decisa a fare chiarezza, Jana confida a Maria la sua intenzione di incontrare la misteriosa persona che ha lasciato il messaggio. Questo incontro potrebbe essere la chiave per sbrogliare il ...