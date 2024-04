La Pro Loco Monte Taburno premiata con il ‘Carciofo Bianco per il suo impegno sul territorio

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPresso il Complesso Monumentale dello “JESUS” di Auletta (Salerno), la ProAPS di Campoli delha ricevuto il 8° premio “Carciofo” per il suosul. La premiazione è avvenuta in occasione della XII edizione di “Tanagro” la Festa del Carciofodi Auletta. L’evento, ideato ed organizzato dalla Prodi Auletta, condotto dalla giornalista enogastronomica Antonella Petitti e dal Presidente della ProGiuseppe Lupo, ha visto la partecipazione del presidente regionale UNPLI Campania, Tony Lucido e del vice-presidente UNPLI Campania nonchè presidente UNPLI Napoli, Luigi Barbati. Tra i ...

Benevento, contributo alla finanza pubblica: Sannio «debitore» dello Stato per 600mila euro - Contributo alla finanza pubblica, un decreto InterniMef quantifica in poco più di 600mila euro le somme che Provincia e Comuni sanniti dovranno versare allo Stato per il 2024. La stessa somma andrà ...

Continua a leggere>>

Campoli, pochi iscritti, prima media in bilico: sos del sindaco - La popolazione scolastica si assottiglia sempre di più per effetto del calo demografico. Un fenomeno che non ha risparmiato neanche il Sannio, dove è in corso un'ondata ...

Continua a leggere>>

Soppressione della prima media a Campoli del monte taburno: si mobilita il sindaco Grasso - La comunicazione è arrivata come un fulmine a ciel sereno ma il primo cittadino di Campoli del monte taburno non si è perso d’animo. Una volta venuto a conoscenza della soppressione della classe prima ...

Continua a leggere>>