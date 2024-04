(Di lunedì 29 aprile 2024) Nessuno ha dimenticato quella storia di una crudeltà inaudita. Nessuno ha dimenticato quella storia che ha segnato più di un destino. Manuela Mussetti, 49 anni, figlia della donna di 83anni che subì a Empoli una rapina violenta inil pomeriggio del 6 gennaio, ha deciso di candidarsi con Fratelli d’Italia al consiglio comunale di Vinci anche per affrontare nelle istituzioni il tema della sicurezza. Lafu assalita mentre passeggiava incon un’amica da una banda di quattro giovanissimi che le causarono gravi fratture da cui non è ancora guarita. "A livello personale non ho digerito quanto accaduto a mia– spiega Manuela Mussetti, che correrà nel Comune di Vinci dove risiede –. Sono stati mesi difficili, mia mamma non è ancora ritornata autosufficiente. Ora però serve un cambio di passo sul tema ...

La madre fu rapinata per strada: "Ora basta, mi candido con Fdi" - L’annuncio di Manuela Mussetti, figlia dell’83enne che fu aggredita da tre ragazzini poi condannati "Voglio entrare in consiglio comunale per impegnarmi a migliorare la sicurezza delle nostre città".

Via degli Scalini chiusa dall'alluvione, i residenti: 'Si intervenga presto, ci sentiamo cittadini di serie B' - L'assessore Borsari assicura che i lavori inizieranno presto e saranno ultimati "entro fine estate 2024". Gli interventi sono particolarmente complessi ed è stato necessario attendere il via libera di ...

VERSO PARIGI2024. VOECKLER: «CORRIAMO IN CASA, MA PER LA MIA FRANCIA SARA' DURA» - Mancano meno di 100 giorni alle Olimpiadi di Parigi e i padroni di casa non si sentono i favoriti per una medaglia nel ciclismo su strada. Le gare di ciclismo si svolgeranno dal 27 luglio al 4 agosto ...

