La giacca scamosciata di Charlotte Casiraghi è il must have per la Primavera 2024 - La figlia di Carolina di Monaco è stata fotografata tra le strade di Parigi assieme alla sua presunta nuova fiamma ...

Continua a leggere>>

Pantaloni a fiori, giacca in suede e Mary Jane: il look casual-chic di Aline Kaplan tutto da copiare - Come indossare i pantaloni a fiori anche quando il meteo non promette nulla di buono Con giacca in suede e Mary Jane…get the look!

Continua a leggere>>

Le 6 giacche trend moda per la Primavera Estate 2024 - Realizzato in twill verde pistacchio, modello a portafoglio con cintura applicata. La giacca, per la Primavera Estate 2024, ha un ricamo floreale sul polso; un capo intrigante, da portare insieme a a ...

Continua a leggere>>