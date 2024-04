La Gen Z è la più ricca di sempre ma è più depressa e fa poco sesso | i risultati della ricerca internazionale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il portafogliGenerazione Z è pesante. Sicuramente lo è più di quanto lo fosse quello dei Millennials e dei baby boomer alla loro età. Lo sostiene The Economist, che fa sapere come circa la metà dei nati tra il 1997 e il 2012 abbia, nei Paesi ricchi, un lavoro. In America alcuni di loro ricoprono già ruoli importanti come amministratori delegati e politici. Non è però tutto oro quel che luccica. La Gen Z sarà pure più, ma deve fare i conti con l’ansia. Jonathan Haidt, psicologo socialeNew York University, ha pubblicato un libro, The Anxious Generation, che sta facendo discutere. In questo scritto si mette in evidenza come gli Zoomers siano meno portati a costruire relazioni rispetto al passato. Non solo: hanno maggiori probabilità di essere depressi e fanno meno. Secondo i dati ufficiali gli ...